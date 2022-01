Chiama o scrivi in redazione

Controlli covid, persone e locali, ad Assisi tutti bravi e in regola

È senza soluzione di continuità l’attività di controllo del territorio, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi.

Il delicato periodo della pandemia e l’aumento dei contagi, ha imposto uno sforzo particolare finalizzato alla verifica degli obblighi di legge derivanti dall’introduzione dei recenti decreti con i quali è stato esteso l’utilizzo del green pass.

Su tale fronte sono stati predisposti mirati servizi quotidiani, i cui risultati hanno reso un quadro generale di grande attenzione da parte della popolazione riguardo la problematica. A fronte di ben:

724 persone;

e 278 locali pubblici controllati per la verifica della normativa, non sono state riscontrate violazioni della norma, segno che i cittadini sono molto attenti circa l’importanza del rispetto dell’uso della mascherina e di ogni altro deterrente al covid.

Oltre ai servizi predetti, proseguono i canonici controlli alla circolazione stradale e gli interventi in soccorso degli automobilisti, nonché l’osservazione di quei luoghi che per ubicazione, si prestano maggiormente ad essere frequentati da soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale ambito sono state ben: