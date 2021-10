Controlli dei Carabinieri nel weekend ad Assisi, tre denunce

Sabato scorso i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno denunciato a piede libero un trentaquatrenne perugino residente ad Assisi, per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, che già in passato era stato arrestato per aver violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale, si è allontanato dalla propria abitazione “per una passeggiata”, ma è stato notato dalla pattuglia che transitava nelle vicinanze. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per l’ipotesi di reati di evasione.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

Nella serata di domenica invece i Carabinieri hanno denunciato un uomo di origine extracomunitaria, residente ad Assisi, che si trovava alla guida del suo motorino sprovvisto di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica.

Al controllo è seguita quindi una multa da 5.000 euro ed il fermo amministrativo del mezzo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia.

A Bastia Umbra, i militari hanno controllato un giovane venticinquenne di origine nigeriana che, sottoposto a foto-segnalamento perché privo di documenti, è risultato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Per lui è scattata la denuncia per l’inottemperanza al provvedimento e la comunicazione alla Questura.