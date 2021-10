Cordoglio dell’amministrazione per la morte di padre Ion Ciuraru

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti partecipa a nome personale e della città intera al cordoglio per la morte di padre Ion Ciuraru. “La notizia della sua scomparsa – ha commentato – ci riempie il cuore di tristezza, era il volto sorridente che accoglieva tutti in Basilica con generosità e disponibilità, amato e conosciuto dalla comunità cittadina in quanto aveva ricoperto, oltre agli importanti incarichi di vicario, segretario e coordinatore della Basilica, anche quello di parroco di Santa Margherita. Siamo vicini ai suoi familiari e alla famiglia francescana dei frati minori conventuali, parteciperemo insieme al funerale di padre Ion in rappresentanza di tutta la Città di Assisi”.