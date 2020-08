Coronavirus, 8 frati francescani positivi provenienti dall’estero

Dieci nuovi casi positivi in Umbria l’8 agosto 2020 che portano a 47 gli attualmente positivi in Umbria. Lo segnala la dashbord della regione Umbria. Otto di questi sono frati francescani, arrivati dall’estero e sono ospiti nella struttura del noviziato accanto alla Basilica di Assisi. Si tratta di giovani novizi che non hanno avuto contatti con la comunità francescana. Gli altri due vengono registrati a Terni e Orvieto. In isolamento si troverebbero altri 15 religiosi.

C’è anche un guarito e 8 sono i ricoverati negli ospedali umbri, 4 a Perugia e 4 a Terni. Sono 1498 i casi totali ad oggi, il numero comprende gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. I tamponi effettuati nell’arco di 24 ore sono stati 834, dall’inizio 127.488.

Con i nuovi positivi di oggi la situazione nei comuni umbri è la seguente:

Amelia: 1

Assisi: 8

Castel Ritaldi: 2

Città di Castello: 1

Ficulle: 1

Fuori regione: 4

Orvieto: 1

Passignano sul Trasimeno: 7

Perugia: 4

Spoleto: 2

Stroncone: 1

Terni: 13

Trevi: 2