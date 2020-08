Coronavirus, 8 frati positivi, stanno bene, nessun contatto con comunità

“Nessun contatto con pellegrini e comunità e tutto prosegue normalmente”. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, riferendosi ai giovani frati positivi al Covid-19.

“I giovani 4 italiani, 2 francesi e 2 croati sono in isolamento in una struttura adiacente e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie, in totale sono 25 i novizi in isolamento. I ragazzi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato solo 5 giorni fa. Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute”.

Il contagio sarebbe arrivato dalla Francia, perché i genitori di uno dei novizi infettativi sono risultati positivi al Covid-19 e che avrebbero accompagnato il figlio nei giorni scorsi. Alcuni religiosi entrati in contatto con i novizi sono stati sottoposti al tampone e sono risultati negativi, così come i frati del Sacro Convento.