Coronavirus, screening frati Assisi, 18 positivi, tutti in isolamento

Sono 5 i nuovi casi di contagio in Umbria il 10 agosto. Lo comunica la regione nella sua dashboard, portando gli attuali positivi a 59. Quattro casi vengono segnalati ad Assisi e un caso a Terni. Nella città Serafica si tratta di 4 nuovi casi emersi in seguito allo screening che la Usl Umbria sta effettuando, dopo che alcuni frati novizi provenienti dall’estero hanno contratto il virus. Tutti stanno bene e sono asintomatici in isolamento in una struttura adiacente al sacro convento.

Invariati in Umbria tutti gli altri valori: i guariti sono 1.371, i clinicamente stabili a 5 e i deceduti 80. I ricoverati sono sempre otto: 3 a Perugia e 5 a Terni, nessuno è in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 713 mentre quelli in isolamento contumaciale sono 51. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati fatti 290 tamponi, 128.298 dall’inizio della pandemia.

Alla luce di ciò i comuni positivi sono i seguenti:

Amelia 1, Assisi 18, Castel Ritaldi 2, Città di Castello 1, Ficulle 1, Fuori regione 4, Orvieto 1, Passignano sul Trasimeno 7, Perugia 4, Spoleto 2, Stroncone 1, Terni 15 e Trevi 2.