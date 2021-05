Chiama o scrivi in redazione

Dà di matto al supermercato, aggredisce poliziotti e sicurezza, denunciata

Gli agenti del Commissariato di polizia di Assisi, allertati dal direttore di un supermercato di Santa Maria degli Angeli, sono intervenuti aiuto della sicurezza del negozio, aggredita da una cliente che si era rifiutata di indossare la mascherina.

Lei è una donna italiana di 56 anni, che avrebbe dovuto procedere alla misurazione della temperatura, all’igienizzazione delle mani e, soprattutto, avrebbe dovuto indossare il dispositivo individuale di sicurezza della mascherina.

La persona, già nota alle Forze dell’ordine per un fatto analogo, ha reagito con ira e aggressività nei confronti di un‘addetta alla sicurezza e dello stesso direttore intervenuto per cercare di sedare la lite. Tanta la veemenza e l’ostinazione della cliente ad entrare nel supermercato senza rispettare le misure di sicurezza che si è scagliata contro di loro, procurandogli attraverso dei graffi delle abrasioni sulle mani.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia sono riusciti a fermare la donna che li ha pure insultati e minacciati, rifiutandosi, infine, di fornire documenti validi per la sua identificazione.

In preda ad una situazione sempre più delirante, si è avventata contro un poliziotto cercando, senza riuscirvi, di strappargli il telefono dalle mani con il quale l’agente stava chiamando la Sala Operativa.

I poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a riportare la situazione alla calma e acquisiti i suoi dati, l’hanno denunciata a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per la normativa covid.

Il direttore e l’addetta alla sicurezza si sono recate presso per fari medicare.