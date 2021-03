Chiama o scrivi in redazione

Domani sarà venerdì e #noidimenticati tornano in piazza ad Assisi, protesta

Venerdì 26 marzo, alle ore 17.00 in Via Merry del Val ad Assisi si rinnoverà l’appuntamento settimanale con la manifestazione #noidimenticati.

Come più volte sottolineato il giro d’affari di tutte le partite iva legate al turismo è stato totalmente azzerato dalla pandemia.

Perciò anche domani i commercianti si ritroveranno in piazza per invocare nuovamente l’attenzione delle istituzioni .La manifestazione sarà svolta contemporaneamente anche dai colleghi della città santuario di Loreto e Cascia con i quali saremo collegati in diretta streaming.