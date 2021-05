Chiama o scrivi in redazione

Droga nascosta dentro vasetto uovo di cioccolato, arrestato pusher

Nascondeva la droga dentro un vasetto per le sorprese dell’uovo di cioccolato. E così gli agenti della Polizia del commissariato di Assisi hanno arrestato un 36enne, spacciatore italiano, già noto alle Forze dell’Ordine. Per lui un anno di reclusione e 3000 euro di multa.

Gli agenti lo hanno scoperto grazie ai movimenti di un suo cliente, un 31enne della zona, dopo l’acquistato della droga. La polizia dopo averlo inseguito sono riusciti a recuperare la marjuana e l’hashish, appena acquistati per un peso di poco più di un grammo.

Gli agenti alla luce di ciò si sono recati nell’abitazione del 36enne trovando, 6,5 grammi di hashish e 10 di marjuana pronti per essere venduti, nascosti, appunto, dentro un vasetto per le sorprese dell’uovo di cioccolato. Lo spacciatore è stato, pertanto, arrestato. Il cliente 31enne è stato segnalato come assuntore abituale di sostanze stupefacenti.