E’ morto il geometra Paolo Pizziconi, segretario regionale della Democrazia Cristiana

morto Paolo Pizziconi 64 anni di Assisi, segretario della Democrazia cristiana per l’Umbria. Lo si apprende dalla chat di Forza Italia Bastia Umbra dove la notizia è stata scritta dal suo amministratore, Emidio Sulpizi. “Mi dispiace – gli fa eco – Graziella Paparelli, era mi caro amico”.che di professione faceva il geometra come scrive l’assessore allo sport del comune di Bastia Umbra, Filiberto Franchi, viene descritto da Sulpizi come ” bravissima persona molto buona”. Nel febbraio dello scorso anno, Pizziconi era stato nominato quale vicesegretario nazionale del dipartimento ecologia e ambiente, foreste energie e fonti energetiche alternative, della democrazia cristiana nazionale.