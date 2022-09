Search for: Search Button

Economy of Francesco, Polizia, garantita sicurezza durante evento

Si è tenuto oggi ad Assisi, presso il Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli, alla presenza di migliaia di partecipanti accorsi da tutta Italia, l’evento di carattere internazionale “Economy of Francesco”, in cui Papa Francesco, per la prima volta nella città serafica, ha incontrato i giovani economisti e imprenditori impegnati in un processo di cambiamento verso una nuova, giovane, economia.

Al fine di assicurare la sicurezza dell’evento, la Questura – come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che potessero, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità del Santo Padre, delle personalità presenti e dei partecipanti all’evento.

I servizi hanno visto impiegati gli artificieri della Polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno assicurato le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.

Il servizio di Ordine Pubblico ha visto impiegati, sotto la direzione di un dirigente della Questura, coadiuvato da altri cinque funzionari, oltre agli artificieri e cinofili, anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Provinciale, oltre agli operatori del Reparto Mobile, del Battaglione dell’Arma dei Carabinieri, degli equipaggi del Reparto Volo della Polizia di Stato, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e della Digos.

Importante è stato anche il contributo della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria che, attraverso un attento monitoraggio delle vie d’accesso alla città e della Stazione di Assisi – vicina al Teatro Lyrick – hanno garantito la sicurezza dei partecipanti arrivati in città, evitando il minimo disagio per l’arrivo e per la circolazione.

I servizi hanno visto in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che, hanno effettuato dei controlli – sia statici che dinamici – nelle varie zone interessate dalla manifestazione.

L’evento ha visto altresì la partecipazione delle UOPI – Unità Operative di Pronto Intervento – e delle API – Aliquote di Pronto Intervento che, unitamente ai reparti territoriali, concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica. Questi reparti concorrono, inoltre, ai dispositivi di prevenzione generale attuati dalle Questure attraverso attività di vigilanza dinamica o di stazionamento a protezione di obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica, gestendo anche eventi di criminalità, ancorché non riferibili a contesti terroristici, ove sia gravemente compromessa la sicurezza delle persone e degli altri operatori delle Forze dell’Ordine.