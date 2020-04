Emergenza Coronavirus, nessun nuovo caso positivo, altre 2 persone guarite

Altre 2 persone che avevano contratto il coronavirus sono guarite. Salgono così a 13 i casi di cittadini di Assisi completamente ristabiliti da Covid-19. In 3 restano ricoverati e 14 sono in isolamento domiciliare. E nessun nuovo caso positivo.

Questo il quadro della situazione della pandemia nel territorio di Assisi. Lo fa sapere il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto la consueta comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria competente.

Il sindaco, considerato il trend positivo, ne approfitta per rinnovare l’invito a non uscire, se non per motivi di necessità: “Purtroppo dobbiamo continuare a restare a casa, solo così riusciamo a fermare la diffusione del contagio. La situazione nel nostro territorio non registra altri casi positivi, sono stati effettuati i tamponi anche agli ospiti e agli operatori della Casa di riposo “Andrea Rossi” e sono risultati tutti negativi. Anche questa notizia ci conforta e ci spinge a sperare bene ma la guardia non va assolutamente abbassata e proprio per questo dobbiamo continuare a rimanere nelle nostre case e è proprio indispensabile copriamoci naso e bocca con la mascherina, indossiamo i guanti e adottiamo sempre il distanziamento sociale nei luoghi dove si trovano altre persone”.