Fa ubriacare una 14enne a una festa e poi la violenta in un prato

È accusato di averla fatta ubriacare e di aver approfittato di lei, all’epoca quattordicenne. Un 21enne della provincia di Perugia è accusato di violenza sessuale aggravata su una minore. Il giovane avrebbe fatto bere una 14enne conosciuta ad una festa, poi l’avrebbe portata in un luogo appartato e l’avrebbe violentata. I due si erano conosciuti quella sera stessa nel locale di Assisi dove si stava svolgendo una festa privata.

Un rapporto consensuale secondo l’imputato per il quale ieri si è aperto il processo di fronte al I Collegio del Tribunale di Perugia.

La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Delfo Berretti. Il giovane è difeso dagli avvocati Stefania Segatori e Alessia Arcangeli.