Fanno sesso in mezzo alla gente, accade a Viole durante un evento 🔴 VIDEO

Fanno sesso in mezzo alla gente, accade a Viole durante un evento

I video sono diventati virali e, da qualche giorno, stanno facendo il giro di tutte le chat. Le immagini parlano chiaro, descriverle non avrebbe alcun senso. Due persone fanno sesso sotto un portico ad una festa che è in corso a Viole di Assisi. Non si conosce l’autore delle riprese, ma sotto si sentono alcune voci che commentano l’episodio. Le due clip alla redazione di Assisi Oggi sono arrivate per la prima volta solo ieri notte.

Le abbiamo guardate e abbiamo detto tra noi? “Forse è un videomontaggio?” Ma a vedere i volti delle persone che si trovano a passare da quelle parti, sembrerebbe di no. Chi ride, chi si mette le mani in faccia dallo stupore. Abbiamo fatto le nostre ricerche per verificare se le immagini fossero state registrate in passato – e giĂ pubblicate – oppure in questi giorni. Niente sui social, nĂ© in circolazione su whatsapp o altri instant message – riferiti al passato – c’è nulla. Pare, proprio quindi, che le immagini dell’amplesso esibizionista siano state registrate in questi giorni. Non è, certo, una bella scena da vedere soprattutto perchĂ© questa è accaduta in mezzo alla gente e nell’ambito di una manifestazione pubblica.

Questa mattina un cittadino ci ha inviato una email, allegando gli stessi video. All’oggetto della email c’era scritto: “Assisi: scandaloso episodio”. Nel testo: “Non mi dilungo perchĂ© non avrebbe senso. Le immagini parlano. Festa a Viole di Assisi, prima serata, giovedì 21 luglio 2022, di fronte a tutti… Nessun intervento… Nessun provvedimento da parte delle autoritĂ . Bocche cucite dall’amministrazione che autorizza la chiusura di strade per questi eventi… Campagna elettorale? Bocche cucite da testate che prendono soldi per pubblicizzare l’evento. ChissĂ voi da che parte state?”.

Noi stiamo dalla parte della verità , gentile lettore, e glielo dimostriamo con il testo che abbiamo pubblicato, lei perché non ci ha richiamati quando, in risposta alla mail che ci ha inviato, glielo abbiamo chiesto? Ci metta la faccia anche lei, no?