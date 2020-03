Finisce con le gambe sotto al trattore, in elisoccorso in ospedale a Perugia

Un uomo del ’54 è stato trasportato d’urgenza dall’elisoccorso in ospedale a Perugia. Il sessantaseienne è finito con le gambe sotto al suo trattore a Castelnuovo di Assisi. L’uomo, che stava effettuando dei lavori nei campi, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Assisi e dal personale del 118. I sanitari del 118, vista la gravità delle ferite riportate ha deciso per il trasporto in ospedale in elicottero. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del tenete colonnello, Marco Vetrulli.