Folle parla da solo, urla e lancia sedie in mezzo alla strada

«V

olevo segnalare un fatto grave che è successo stamattina a: un pazzo era seduto in un bar ed ha iniziato a sbraitare da solo lanciando addirittura una sedia di ferro in mezzo alla strada»! Sono le parole, riportate dal Gruppo Facebook ““, a firma si S.A..

«Questo esemplare – continua la signora -, molto probabilmente tossicodipendente, vive in un “famoso” palazzo del paese ovviamente a sbaffo di noi comuni e onesti cittadini che per campare ci facciamo un cu… così tutti i giorni! E non solo succede questo, ma si assiste a scene di spaccio in diretta»!

La signora è furiosa e ha ragione

«E parlo di Rivotorto- scrive ancora -, nemmeno fossimo al centro di Milano!!! Credo sia assolutamente ingiusto che io, rivotortese doc, non possa mandare i miei figli in giro a causa di certi esseri! Dove sono i controlli? – si chiede la giovane mamma -.Ma più che altro: se volete aiutare certa gente perché non la mandate in strutture apposite? Chiedo a tutti i miei compaesani di fare qualcosa di concreto perché veramente non se ne può più!»