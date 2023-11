Forbiciata al collo, aggressione violenta alla stazione di Santa Maria degli Angeli

Forbiciata al collo – Un episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio alla stazione di Santa Maria degli Angeli, dove un uomo è rimasto ferito al collo con un paio di forbici durante una lite. L’incidente ha coinvolto due uomini, entrambi noti nel mondo della tossicodipendenza, che hanno iniziato a litigare per motivi ancora da chiarire.

La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei due uomini ha estratto un paio di forbici di piccole dimensioni e ha tentato di colpire l’altro. Almeno un colpo è andato a segno, ferendo l’uomo al collo.

I carabinieri di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino e in costante collegamento con i colleghi del reparto operativo di Perugia, sono intervenuti immediatamente sul posto. Hanno rapidamente individuato l’aggressore, così come scrive Michele Milletti su Il Messaggero di oggi, e lo hanno portato in caserma per interrogarlo e ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con un’ambulanza del 118. Nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni non sembrano essere in pericolo di vita. Tuttavia, i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione.