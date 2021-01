Chiama o scrivi in redazione

Fuga di gas a Paradiso di Assisi, cadono massi, danni a serbatoio gpl

La squadra dei Vigili del fuoco di Assisi sono intervenuti in località Frazione paradiso per una fuga di gas. Alcuni massi, che si sono staccati da un costone, sono caduti e hanno colpito, danneggiandolo, un serbatoio di GPL interrato. Accanto al serbatoio di gas sorgono alcune case e, per maggior sicurezza, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i tecnici del comune di Assisi.