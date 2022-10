Furgone incastrato nel sottopasso di Tordandrea, l’ennesimo 🔴📸 FOTO E VIDEO

Ancora un altro furgone incastrato nel sottopasso che da Tordandrea di Assisi va a Santa Maria degli Angeli. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle ore 7. Un camioncino, uno di quelli a noleggio, è rimasto incastrato.

Il mezzo, un Nissan, ha urtato contro il sottopasso creando un problema alle canalette dell’energia elettrica. Tant’è che è stato necessario intervento dei tecnici Enel. Il camion si era incastrato e i vigili del fuoco di Assisi hanno dovuto lavorare per liberarlo.

Sul posto, oltre ai pompieri ed Enel, anche il personale Anas, una volante di Assisi, la polstrada di Todi e la polizia locale di Assisi.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione del mezzo incastrato. Il tratto è stato riaperto dopo due ore e mezzo dall’accaduto. Nessun danno alla struttura del cavalcavia. Il traffico sulla 75 Centrale Umbra non è stato interrotto.

Al conducente, che non ha riportato ferite, è stato sottoposto all’alcoltest come da prassi. L’uomo aveva noleggiato il mezzo per andare a prendere l’uva da vendemmiare.

Non è la prima volta, infatti, che in quel posto furgoni, camion e mezzi di una certa altezza rimangono incastrati. La segnaletica c’è ed è indicata sul posto. Tre sono i metri consentiti e non oltre. Molto spesso chi arriva in quel punto non si rende conto dell’altezza, magari pensa che può farcela e transita credendo di riuscire a passare. Non lo è stato per lo sfortunato camionista di oggi.