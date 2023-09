Furto con strappo polizia arresta minorenne e ne denuncia tre

La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha compiuto un’importante operazione, culminata nell’arresto di un minorenne e nella denuncia di tre giovani, rispettivamente nati nel 2007, 2006 e 2005, per il reato di furto con strappo commesso ai danni di una cittadina a Santa Maria degli Angeli.

L’azione è scaturita grazie alla pronta reazione della vittima, la quale, dopo essere stata vittima del furto, ha deciso di denunciare l’accaduto al Commissariato di Assisi. Mentre si dirigeva verso la stazione di polizia per sporgere la querela, la donna ha riconosciuto i quattro giovani che l’avevano avvicinata poco prima nel sottopassaggio ferroviario. In quel frangente, gli individui avevano afferrato con violenza la sua borsetta e si erano dati alla fuga.

La vittima, prontamente, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, consentendo alla Polizia di Stato di reagire con tempestività all’episodio di furto. Gli agenti intervenuti sul luogo hanno condotto una breve perlustrazione nei dintorni della stazione, che ha portato al rintracciamento e all’identificazione dei quattro giovani.

Durante la perquisizione effettuata sui tre minorenni, è emerso che essi erano in possesso di alcune banconote in contanti, che sono risultate appartenere alla somma precedentemente sottratta dalla borsa della vittima. Inoltre, uno dei giovani è stato scoperto in possesso di un tirapugni e di una chiave inglese, oggetti che non è stato in grado di giustificare o motivare.

I tre minori hanno successivamente ammesso la loro responsabilità nel furto. Di conseguenza, sulla base della denuncia presentata dalla vittima e con il consenso del Procuratore della Repubblica, Dott. Flaminio Monteleone, il quindicenne è stato arrestato per il reato di furto con strappo in concorso. Il giovane è stato quindi collocato in regime di permanenza domiciliare presso la sua residenza, in attesa dell’udienza di convalida. In aggiunta all’accusa principale, il minorenne è stato denunciato anche per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli altri tre giovani complici sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato di furto con strappo in concorso. L’operazione dimostra l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e nel perseguire attivamente i reati commessi sul territorio.