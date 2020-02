Furto nella notte alla tabaccheria di Santa Chiara ad Assisi

Furto alla tabaccheria a Santa Chiara. I ladri avrebbero agito nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio. Hanno portato via tutto il banco delle sigarette e rubato i soldi dalla cassa. Il bottino, si aggira sui 5.000 euro. I malviventi hanno anche divelto e rubato le telecamere di sorveglianza. I titolari dell’attività hanno scoperto il furto stamattina. Sul fatto indagano le forze dell’ordine. Non è la rima volta chela tabaccheria viene presa di mira dai ladri. Altri furti erano stai fatti in passato quando era gestita da altri titolari.