Ha malore e fa incidente vicino alla stazione a Santa Maria degli Angeli

Un malore potrebbe essere la causa di un incidente autonomo avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, a Santa Maria degli Angeli. Un uomo originario di Napoli ma residente ad Assisi da diverso tempo, ha perso il controllo della sua vettura, finendo per schiantarsi contro un pino. Il fatto è accaduto all’altezza della stazione di Assisi, in via Giosuè Borsi. Un malore – come detto – potrebbe essere la causa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, la polizia locale e il 118 che ha provveduto a portare l’uomo in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. All’arrivo dei soccorsi era cosciente.