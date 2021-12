Chiama o scrivi in redazione

Il maltempo butta giù l’albero di Natale a Rivotorto di Assisi

Disagi e danni per il maltempo nell’Assisano. Il forte vento, nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2021 a Rivotorto di Assisi ha piegato il supporto principale della fontana centrale e quasi distrutto l’albero di Natale, acceso il 7 dicembre a cura della Pro Loco. Una quercia, invece, è caduta in via Salette, sempre a Rivotorto.