Il tenente colonello Marco Vetrulli lascerà Assisi per Perugia

Il tenente colonnello Marco Vetrulli lascerà il comando della Compagnia di Assisi, per un importante incarico a Perugia, presso Comando Legione dell’Umbria. A darne comunicazione è il Sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini sul suo profilo Facebook (Bettona è uno dei comuni coperti dalla compagnia di Assisi, insieme Bastia Umbra, Cannara, Valfabbrica e Torgiano).

“Questa mattina (20 agosto ndr) il Sindaco Lamberto Marcantonini ha ricevuto il Tenente Colonnello dei Carabinieri Marco Vetrulli, che a giorni lascerà il comando della Compagnia di Assisi, ruolo che aveva assunto nel 2016. Ad accompagnarlo il Comandante della locale stazione dei Carabinieri, Carlo Ruggeri. Il primo cittadino ha ringraziato con gratitudine il Tenente Colonnello Vetrulli per il lavoro svolto per la Comunità bettonese, formulando i migliori auguri per il nuovo importante incarico che andrà a ricoprire”.

Il tenente colonnello Marco Vetrulli, 49 anni, laureato in Giurisprudenza, originario di Civitavecchia, è arrivato ad Assisi nel 2016 con il grado di Maggiore, dopo otto anni alla guida del Nucleo Anti Sofisticazione di Perugia (NAS). E’ in Umbria dal 2008. Vetrulli, prima di arrivare in Umbria, ha prestato servizio a Vergato per 5 anni, dal 2003 fino al 2008. Prima ancora a Bologna e al Comando generale a Roma.