Incendio a Palazzo d’Assisi, diversi campi a fuoco, forse origine dolosa

Fiamme in alcuni campi di grano ad Assisi. Vigili del fuoco a lavoro in via Prestille, la strada che da Palazzo D’Assisi porta a Bastia Umbra. Un vasto incendio ha colpito quattro punti diversi della zona e distanti tra loro. I pompieri stanno lavorando da ore per spegnere i vari focolai. Tanta paura perché nell’area c’è anche un agriturismo e diverse abitazioni sparse. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. Non è escluso che gli incendi siano stati causati da una mano o più mano dolose.