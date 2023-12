Incendio al presepe di Petrignano: le cause rimangono un mistero

Un incendio ha colpito il presepe di Petrignano, ad Assisi, poco dopo la mezzanotte di ieri. Una passante ha notato il fumo sotto il ponte di Petrignano e ha immediatamente dato l’allarme. Le fiamme stavano avvolgendo la capanna della natività, realizzata per il presepe vivente.

Gli organizzatori sono arrivati sul posto in fretta e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una squadra da Assisi è intervenuta e ha domato l’incendio. Il fuoco ha annerito i mattoni che compongono l’arcata del ponte e circa metà della capanna in legno è andata distrutta. Secondo i carabinieri della compagnia di Assisi, tutto sembra riconducibile a cause accidentali. Al momento dell’incendio, l’area del presepe era transennata, non c’erano organizzatori all’interno e l’impianto elettrico era spento.

Nonostante l’incendio, la capanna è stata prontamente riparata e le parti bruciate sono state sostituite. Quindi, nulla impedirà la messa in scena del presepe vivente di Petrignano, prevista per domani, dalle 17.15 alle 19.30. Quest’anno, il presepe vivente di Petrignano celebra la sua quarantaduesima edizione. Si tratta della natività più antica dell’Umbria, una tradizione che risale al lontano 1978 e che viene riproposta dopo lo stop forzato causato dalla pandemia da Covid-19.

Più di 150 figuranti ricreeranno l’antica Palestina e Betlemme, nel giorno della nascita di Gesù, tra i vicoli del castello medievale e lungo le sponde del fiume Chiascio. Il presepe vivente di Petrignano rende omaggio a San Francesco di Assisi, che 800 anni fa ideò e creò il primo presepe vivente a Greccio. San Francesco sarà al centro della rappresentazione e guiderà i visitatori tra gli angoli più belli del paese.

Il presepe vivente sarà visitabile non solo a Natale, ma anche a Santo Stefano, il primo dell’anno e in occasione dell’Epifania, dalle ore 17.15 alle 19.30. Il 6 gennaio, inoltre, a partire dalle 16, ci sarà la sfilata di tutti i figuranti per le vie del paese. Il presepe di Petrignano sarà raggiungibile anche tramite un bus navetta gratuito, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, con partenze ogni 40 minuti dalla piazza del Comune di Assisi.