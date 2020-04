Scrivi in redazione

Incendio vegetazione alla periferia di Assisi, in fiamme boscaglia

Un incendio si è sviluppato in oggi attorno alle 20,30 in via San Fortunato, poco prima di Pieve San Nicolò di Assisi. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco, sul posto sono arrivate le squadre di Assisi, Perugia, ma anche Assisi con aps e modulo più autobotte da Foligno. L’intervento è durato circa due ore.