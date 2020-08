Chiama o scrivi in redazione

Incidente a Tordandrea, due auto si scontrano, tre feriti

Tre persone ferite è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Tordandrea, frazione di Assisi, nel primo pomeriggio di oggi. Due auto – per cause in corso di accertamento – si sono scontrate. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica.

Due dei feriti erano rimasti incastrati nella Fiat Panda ribaltata e che sono stati estratti da un poliziotto fuori servizio, prima dell’arrivo dell’ambulanza e dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati fatti dai Carabinieri di Bastia