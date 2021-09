Incidente stradale auto contro moto a Santa Maria degli Angeli, ragazza ferita

Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a ridosso della rotatoria di via Giuseppe Ermini a Santa Maria degli Angeli di Assisi attorno alle 20,30 di ieri sera. La giovane, che era in sella ad una moto, si è scontrata con un’auto, per cause ancora in corso di accertamento dei carabinieri della Compagnia di Assisi, al seguito del tenente colonnello, Marco Vetrulli. La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dove i sanitari le hanno assegnato una prognosi di otto giorni.