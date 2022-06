Incidente stradale frontale ad Assisi, 4 feriti, un bambino sbalzato fuori 📸 FOTO 🔴 VIDEO

Incidente stradale frontale ad Assisi, 4 feriti, un bambino sbalzato fuori

Due auto letteralmente distrutte e feriti seriamente i quattro occupanti, tra cui un bambino di 10 anni. Un pauroso incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì 16 giugno lungo la strada che da Petrignano conduce a Palazzo di Assisi.

Scontro frontale

Lo scontro è stato frontale tra due auto, una Bmw X3 e una Opel Corsa, all’altezza di una curva pericolosa. L’auto più grossa procedeva in direzione Petrignano, quando per cause in corso di accertamento, si è schiantata con la Opel che proveniva a dalla direzione opposta. Nello schianto un palo della luce è stato divelto. Due persone erano nella Opel e due nella Bmw.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Assisi, che hanno estratto le persone dalle vetture e consegnate ai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati portati all’ospedale di Perugia (due codici rossi e uno giallo) e uno in quello di Assisi (codice verde). Il bimbo è stato ricoverato in codice rosso, si è fatto male a una gamba, mentre l’altro rosso è un trauma toracico).

La dinamica

Il bambino e l’adulto erano all’interno della Opel, da quanto appreso, sembra siano stati sbalzati dall’abitacolo dopo l’impatto. Per la dinamica e i rilievi sono stati incaricati i carabinieri di Torgiano, al seguito del comandante della Compagnia di Assisi, Vittorio Jervolino.

Strada chiusa

Sul posto, in supporto alla viabilità, anche la polizia di Stato della città Serafica. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.