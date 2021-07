Incidente stradale tra Bastia Umbra Santa Maria, una morta e una ferita

Una donna, di circa ottant’anni, è morta oggi poco dopo le 20 in un incidente stradale nella zona del Ponte Rosso, tra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. Uno scooter si è schiantato su un’auto proprio nei pressi del canile municipale che si trova in quella zona. Stando a quanto riferiscono i vigli di Assisi, intervenuti sul posto con due pattuglie, la donna sarebbe morta durante il trasporto in ospedale. Da quanto si sa l’anziana signora era in sella al suo scooter e, per causa in corso di accertamento presso la polizia locale di Assisi, è venuta a collisione con una Porsche Panamera.