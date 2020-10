Incidente sulla strada per Palazzo, auto contro Ape, c’è un ferito

Incidente stradale lunedì mattina lungo la strada che da Petrignano d’Assisi conduce Palazzo. Due mezzi si sono scontrati. Si tratta un’Ape Piaggio e una Fiat Punto di vecchio tipo. Il conducente di quest’ultimo è rimasto ferito e trasportato in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto. L’Ape che trasportava verdura – da quanto appreso sul posto – usciva da una proprietà privata, quando per cause in corso di accertamento è stata tamponata dalla Fiat che proveniva da Petrignano. Il piccolo mezzo, a causa dell’urto, si è ribaltato. Sul posto i carabinieri della stazione di Valfabbrica, al seguito del tenete colonnello Marco Vetrulli e il carro attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.