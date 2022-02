Investito un ragazzo mentre andava a scuola, a travolgerlo un pensionato di Bastia Umbra

U

no studente, giovanissimo, è stato investito da un’auto in viale Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli. L’incidente, che èdavanti alla McDonald, si è verificato il 15 di febbraio. Da quanto si apprende dai Carabinieri di Assisi,, che era alla guida del mezzo investitore, avrebbe detto di non averlo visto.

Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale di Assisi da dove, per fortuna, è stato dimesso con soli 10 giorni di prognosi.

La prognosi lieve, però, non ha evitato multa e ritiro della patente per l’automobilista bastiolo. Un altro conducente, di origine extracomunitaria ma residente in Italia da più di un anno, è stato multato per non aver ancora effettuato la conversione della patente, mentre altri due, residenti ad Assisi, sono stati sanzionati perché non avevano eseguito la revisione periodica ai propri veicoli.