Ladra di profumi e cosmetici a Santa Maria degli Angeli, presa!

Le barriere antitaccheggio non hanno lasciato scampo ad una donna folignate, 47enne. Già era stata notata aggirarsi per gli scaffali con fare sospetto, quando poi il suono di allarme ha avvisato della presenza di un prodotto occultato all’interno del cappotto indossato, immediatamente i responsabili hanno telefonato al 112, numero di emergenza, ed una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria è giunta in soccorso.

La donna subito ha ammesso le proprie responsabilità consegnando un deodorante spray del valore di pochi euro, che è stato restituito al legittimo proprietario.

Un gesto che costerà caro alla donna, che è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato alla competente Autorità Giudiziaria.