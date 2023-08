Lesioni personali, danneggiamento e minacce gravi, scatta denuncia

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 32 anni per i reati di lesioni personali, danneggiamento e minacce gravi, in seguito a un episodio verificatosi in un esercizio pubblico a Santa Maria degli Angeli, dove gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti alcuni giorni fa.

L’aggressione è avvenuta nei confronti dei titolari dell’esercizio pubblico. Il 32enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, è stato identificato come l’autore dell’aggressione. Secondo la ricostruzione degli eventi fornita dalla Polizia di Stato, l’uomo avrebbe manifestato il suo malcontento per l’attesa dell’ordinazione, arrivando a un comportamento aggressivo nei confronti dei dipendenti.

Inizialmente, avrebbe avuto un alterco con il cuoco in cucina, durante il quale avrebbe lanciato insulti. La titolare del locale è intervenuta per calmare la situazione, ma è stata colpita al petto dall’aggressore. L’uomo avrebbe poi afferrato la donna per il collo, minacciandola. Successivamente, il 32enne si sarebbe allontanato dal locale senza saldare il conto, colpendo con un pugno al volto il marito della titolare che aveva cercato di riportare la calma.

Dopo aver ascoltato la versione delle vittime e identificato l’aggressore, gli agenti hanno presentato una querela e deferito il 32enne all’Autorità Giudiziaria. La denuncia riguarda i reati di lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento aggravato. La Polizia di Stato sta seguendo le procedure legali necessarie per affrontare la situazione e far valere i diritti delle vittime dell’aggressione.