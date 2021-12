Mascherine all’aperto, anche il Comune di Assisi si allinea

L’aumento dei contagi preoccupa e i sindaci dell’Umbria si allineano nel mettere in campo ordinanze che possano porre un freno al diffondersi del virus. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha annunciato l’arrivo imminente dell’ordinanza per introdurre l’obbligo della mascherina all’aperto ma ha anche detto che «verrà evidenziata, alle autorità sanitarie preposte, la disponibilità del PalaEventi di Santa Maria degli Angeli per predisporre un punto per le vaccinazioni e per i tamponi, così da superare i disagi e i problemi emersi relativamente al punto vaccini di Bastia Umbra».

Sul territorio infatti ci sono 120 casi di positività, « tra questi – ha evidenziato Proietti – anche bambini in età scolare, un terzo sotto i 12 dodici anni mentre i ricoverati sono 2. Da qui l’importanza dei vaccini. La mascherina all’aperto ci permetterà di accogliere i turisti con maggiore sicurezza; e ci darà la possibilità di vivere una buona normalità ed evitare chiusure».