Molesta clienti in un bar e aggredisce gli agenti denunciato 44enne

Molesta clienti in un bar – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un esercizio pubblico a Santa Maria degli Angeli per la presenza di un cittadino straniero, classe 1978, che – in evidente stato di ebbrezza – stava molestando i clienti creando disagio. Giunti sul posto, gli agenti hanno avvicinato l’uomo che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha iniziato ad insultare e ad inveire contro i poliziotti.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 44enne ha continuato a tenere una condotta poco collaborativa, minacciando gli operatori e continuando a insultarli. Gli agenti lo hanno quindi contenuto con gli strumenti in dotazione e sottoposto a perquisizione che ha dato esito negativo.

Con non poche difficoltà, visto il perdurare dello stato di agitazione, gli operatori lo hanno quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Assisi dove ha continuato a tenere un atteggiamento oppositivo. Al termine degli accertamenti di rito, il 44enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e inottemperanza all’ordine dell’autorità. L’uomo è stato sanzionato anche per ubriachezza molesta in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.