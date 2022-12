Morta Alessandra Valentini, la nostra “Sirmaniaca” preferita, aveva 49 anni

Oggi è un giorno triste! La nostra “Sirmaniaca” Alessandra Valentini ci ha lasciato. E’ morta questa mattina a soli 49 anni. Non ci sono parole per descrivere il dolore che lascia. Le lacrime prendono il sopravvento e allagano i nostri volti. E’ assurdo, come sia potuto accadere una cosa simile, ma è successo. Ha combattuto tanto nel corso degli anni. Prima un incidente, tanti anni fa, che le ha cambiato la vita, poi la malattia che è arrivata all’improvviso e in pochissimi mesi se l’è portata via. Doveva essere un semplice intervento ma da quella operazione non si è più svegliata. I medici l’hanno tenuta in vita. Ricoverata a fine agosto all’ospedale di Firenze, era stata operata il 5 settembre, e dopo un periodo trascorso anche all’ospedale di Foligno era stata trasferita all’hospice di Perugia.

Un dolore immenso. Ci ha lasciato una vera amica! Una vera Sirmaniaca che aveva la passione per la pallavolo ed in particolare per la sua Sir Safety. Era sempre presente a bordo campo, nello spazio stampa del PalaBarton. Esperta di volley, sapeva tutto e pronunciava alla perfezione i nomi di tutti i giocatori, senza sbagliare. Ha realizzano tanti servizi per noi e ha prestato la sua voce in tanti pezzi chiusi nel nostro telegiornale. Poi, durante il covid, aveva trovato lavoro in qualità di dipendente della Usl, e ha smesso di collaborare. Voleva diventare giornalista.

Viveva a Santa Maria degli Angeli con i figli Alessandro Luigi e Dorotea, entrambi laureati, che ha tirato su con tante fatiche. Alessandra era separata dal marito già da diversi anni. Non ci dimenticheremo mai di lei, come non dimenticheremo mai il suo sorriso, il suo garbo ed educazione. Lo stesso garbo ed educazione li ha insegnati ai suoi figli. Perché Alessandra ha messo al mondo due figli meravigliosi e in loro resterà il ricordo di lei. Marcello Migliosi e Morena Zingales

Oggi è un giorno davvero triste. Ci ha lasciati Alessandra Valentini, storica militante della Lega Umbria, una donna determinata, che ha condiviso con tutti noi tanti sogni e battaglie, ma soprattutto un’amica sincera e leale. È sempre stata al nostro fianco, ha lavorato con serietà e dedizione: l’anima della Lega sono proprio persone come lei! Mancherà tanto a tutti noi. In questo momento così triste, il pensiero più forte va ai suoi figli e alla sua mamma. A Dio Alessandra, ti porteremo sempre nel nostro cuore!/ Valerio Mancini