Morta la professoressa Rossana Lipparelli, insegnante di lettere

E’ stata un punto di riferimento per tanti ragazzi, ormai diventati adulti. Assisi piange la sua professoressa di lettere Rossana Lipparelli. E’ morta oggi, domenica 16 gennaio 2022 alle ore 13, all’età di 87 anni.

Ad aprile prossimo che avrebbe compiuti 88. Un malore, arrivato all’improvviso, è stata la causa della morte. Inutili i soccorsi dei sanitari che hanno cercato di rianimarla.

Da tempo in pensione, ha insegnato al Liceo Scientifico di Assisi ed è stata tutto per tanti studenti che hanno avuto la fortuna di ascoltare le sue lezioni. “Una grande prof” così la ricordano i suoi ragazzi, ma da allora tanto tempo è passato.