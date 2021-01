Morto padre Maurizio Verde, il ricordo appassionato di Mariano Borgognoni

di Mariano Borgognoni

Mi ha raggiunto la notizia dolorosa e tristissima della morte di Padre Maurizio Verde. E’ una perdita grave per la comunità francescana, per i musicisti, per i cantori e per coloro che hanno coltivato con Maurizio un’amicizia.

Ricordo di aver vissuto con lui un’intensa e bellissima esperienza nel Coro dei Cantori di Assisi,prima insieme a Padre Evangelista e poi nella stagione immediatamente successiva. Anche come ex Presidente per un lungo periodo di quella benemerita Associazione sento l’esigenza di dire grazie a padre Maurizio di tutta la sua passione e di tutte le sue fatiche.

E grazie per l’amicizia che sempre si rinnovava in qualunque casuale incontro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli o altrove,per la sua presenza all’anniversario del mio matrimonio,per il suo modo di essere frate , cristiano e uomo autentico in mezzo agli altri.

Grazie Maurizio, l’amicizia non finisce mai.