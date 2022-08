Search for: Search Button

Nudo a Rivotorto di Assisi, fa spettacolo in via del Sacro Tugurio, a pochi metri dal Santuario

A terra un ombrellone ed alcuni indumenti, all’impiedi c’è un uomo nudo che fa spettacolo. Accanto a lui un’automobile bianca. Il fatto, in pieno giorno, è accaduto a Rivotorto di Assisi, lungo la via del Sacro Tugurio e a pochi metri dall’ingresso del Paese e dal Santuario.

E’ quanto si vede in due video girati da alcuni residenti. Il tutto sarebbe accaduto alcuni giorni fa e le immagini, diventate virali stanno girando da una chat all’altra.

Dentro il campo di grano

La scena si svolge all’interno del campo di grano che si trova lungo la via. Nel video si vede la persona completamente svestita che scende dalla vettura, chiude lo sportello, ma lascia aperto il portellone dietro. Si gira intorno, si copre le parti intime con le mani, poi si abbassa, prende qualcosa da terra e la guarda. Nei frame registrati si vede un’auto che si ferma e lui si avvicina, ma poi torna indietro, continuando a coprirsi. Poi, nuovamente si avvicina all’auto parcheggiata, c’è qualcuno che gli parla, ma non riesce a sentire cosa che si dicono. Lui si abbassa e raccoglie, forse, un sasso e torna vicino l’auto.

Un secondo video

In un secondo video si vede un auto che si ferma dall’altro alto della strada: non si sa se è la stessa di prima. Una persona scende e si dirige verso il nudista. Ha in mano il cellulare e registra tutto. “Ehi – dice – vai a coprirti, ma che fai, vai in macchina e copriti, che cos’è tutto questo schifo”. L’uomo nudo apre lo sportello ed entra in auto, mentre si sente un insulto.

“Non uscire fuori nudo…ehi vestiti, hai capito vestiti”. L’esibizionista risponde, ma non si capisce cosa dice con precisione forse, ‘chiama i carabinieri’ o ‘sto chiamando i carabinieri’. Il cittadino che si è fermato continua a dirgli: “Vai via e non te lo dico più, vestiti e vai via che adesso ti denuncio”. E il nudista risponde: “Posso fare qualcosa per lei?”

I video finiscono qui. Le nostre fonti comunicano che sono intervenuti i carabinieri. Si tratta di un italiano residente in zona, forse con qualche problema psichico.