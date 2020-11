Allarme bomba in una banca a Santa Maria degli Angeli

Un pacco bomba, annunciato da una telefonata, nella sede centrale della banca Unicredit di in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Sul posto un immediato spiegamento di forze dell’ordine tra Carabinieri, Polizia locale, Polizia di Stato, che ha il coordinamento delle operazioni, Esercito e artificieri dell’Arma dei Carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo le 9,30 di martedì 10 novembre.

Stato di allerta nella piazza accanto alla basilica e nelle vie adiacenti. L’intera area è stata recintata. Traffico chiuso in via Patrono d’Italia, in via Becchetti e in via De Gasperi. Indagini in corso. Sul luogo è arrivato anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e con lei, il dottor Giganti, della Unicredit. «Ispezione negativa – dice Francesca Domenica Di Luca – commissario della Polizia di Stato di Assisi -, l’intera area è stata ripristinata e sono in corso accertamenti»