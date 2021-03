Palazzo, continuano le apparizioni e sparizioni di fantasiosi cartelli stradali

di Claudia Maria Travicelli

Sbaglia due, ha colpito ancora!!!

Prima ribattezzata “VIALE MICHELAGNELO”, dopo qualche ora il cartello fu fatto sparire per poi ricomparire in questi giorni, con la dicitura “VIA MICHELANGELO”, ed anche quest’ultimo fatto sparire nottetempo. Peccato che per la toponomastica Ufficiale del Comune di Assisi, la strada si chiami “VIALE MICHELANGELO”.

E con questo (tra i tanti) sono già due nuovi errori. Consigliamo di prendere un pennarello indelebile di colore nero, e ci raccomandiamo nero ed indelebile e correggere VIA CON VIALE e riposizionare lo stesso nel medesimo punto, un consiglio spassionato … visti i precedenti poco rassicuranti!! Cosicché anche PALAZZO DI ASSISI avrà finalmente la sua giusta segnaletica toponomastica.

Per buona ricordanza, per le deleghe assessorili da me ricoperte, compresa quella alla toponomastica, per i prossimi tentativi si prega e si consiglia, onde evitare brutte figure e altri sprechi di denaro pubblico, di consultare con intelligenza ed estrema attenzione l’elenco ufficiale della toponomastica del Comune di Assisi, alla sezione dell’elenco “Aggregazioni: Frazione PALAZZO”. Tanto per semplificarvi il lavoro, evitandovi troppa fatica ed altre vergogne.

Una domanda sorge spontanea? Se questa Amministrazione, che si professa molto vicina e tanto attenta al territorio, non riesce a collocare con la corretta dicitura un segnale stradale (cose basilari), come pretende di amministrare correttamente e diligentemente la “la macchina” comunale?!?!?

A VOI LE CONCLUSIONI …