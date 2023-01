Palazzo piange Zaim Jacaj, l’operaio 56enne morto dopo una caduta

Palazzo piange Zaim Jacaj, l’operaio 56enne caduto da una scala venerdì 27 gennaio 2023 e ricoverato in prognosi riservata con politrauma all’Ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia. Zaim – scrive Claudia Maria Travicelli – come ogni giorno si è recato al lavoro, in quel luogo che l’ha sempre visto presente, con una grande educazione e professionalità. Zaim arrivò in Italia precisamente nel nostro paese, Palazzo di Assisi, circa 20 anni fa, appena trovato un lavoro e una abitazione fece arrivare la sua bella famiglia. Gente semplice, riservata a volte, portatrice di quel rispetto che oggi forse non esiste più. Zaim ha sempre lavorato, quel lavoro che purtroppo, dopo tanti anni di esperienza l’ha visto per l’ultima volta lo scorso venerdì. Zaim Jacaj è deceduto oggi lunedì 30 gennaio alle ore 12.30 nell’ospedale di Perugia, lascia la moglie Majlinda e i due figli Ilklid (illi) e Jori. Vogliamo ricordare Zaim anche nella veste di neo-nonno felice, di quel bimbo che purtroppo non potrà veder crescere. Zaim – conclude Travicelli – dopo tutte le questioni di rito sarà tumulato in Albania, il suo Paese che l’ha visto partire da immigrato ed oggi piange per lui. Palazzo di Assisi, i conoscenti, gli amici tutti formulano alla moglie Majlinda, ai figli Ilklid (illi) e Jori vicinanza e sentite condoglianze”.