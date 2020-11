Polizia di Stato denuncia straniero, non doveva essere ad Assisi

Un nigeriano del 1992, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Assisi per inottemperanza al voglio di via obbligatorio dal territorio assisano.

L’uomo è stato intercettato dalla Volante, durante i controlli predisposti dal questore Antonio Sbordone. L’africano ha precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, reato per il quale era stato arrestato ed è per questo che gli era stato notificato il foglio di via.

Nel corso dei controlli, inoltre, la polizia di Stato ha verificato il flusso di passeggeri alla stazione ferroviaria di Assisi e lì è stato rintracciato un o slavo di 39 anni, su cui grava un Daspo. Denuncia anche per lui

Continuano senza sosta i controlli straordinari disposti dal Questore della provincia di Perugia al intensificare le vigilanze sui siti e aree sensibili della comprensorio di Assisi.