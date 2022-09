Search for: Search Button

Polizia locale controllo a Perugia ferma assisano, aveva hashish

Polizia locale controllo – Fermato per un controllo in via dei Priori dagli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana nell’ambito di attività finalizzata al contrasto del consumo di stupefacenti, un assisano – classe 2001- è stato segnalato alla Prefettura per l’attivazione delle previste procedure sanzionatorie amministrative.

Gravato da precedenti di polizia sempre afferenti l’ambito degli stupefacenti, il giovane nascondeva, dentro un marsupio, un quantitativo di hashishhashishCon la parola hashish ci riferiamo a una delle più note sostanze stupefacenti: per la precisione a un cannabinoide, ricavato dalla specie botanica Cannabis sativa. L’hashish può essere definito come una sorta di pasta di resina, che si ottiene dalle infiorescenze oppure dalle estremità della pianta. per uso personale, posto sotto sequestro.