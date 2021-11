Positivo al covid il responsabile accoglienza Caritas, sede chiusa

roprio in questi giorni più intensi (visita del Papa ndr), quando le forze non sono mai troppe per lavorare per l’altro e per le iniziative legate alla carità, il Covid ha fatto il suo ingresso alla. Ad essere contagiato,– instancabile Francescano responsabile della casa di accoglienza di Santa Maria degli Angeli – che, seppure vaccinato, è risultato positivo al Sars-Cov-2 a due tamponi effettuati dalla Misericordia.

di Marcello Migliosi

Direttore Responsabile

«Sta bene, sta bene – dice a microfoni di Umbriajournal, Rossana Galiandro, direttore Caritas Assisi, Gualdo Tadino e Nocera Umbra -, lui era già vaccinato e quindi è riuscito ad evitare i sintomi più impegnativi. I test di screening li abbiamo voluti fare agli operatori Caritas e lui è risultato positivo. Il centro di accoglienza di Santa Maria degli Angeli – conferma la dottoressa Galiandro – resterà chiusa, almeno per il momento».

«Ci dispiace – dice il sindaco di Assisi, Stefania Proietti ,, lui e i suoi fratelli si sono impegnati al massimo per organizzare questo grande momento, Sono i più grandi attori della lotta alla povertà del nostro tempo”.