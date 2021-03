Praticano softair violando le norme anti covid 19, tutti sanzionati

Nel pomeriggio di ieri, 30 marzo 2021, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, intervenivano presso un casolare abbandonato in località Petrignano d’Assisi, dove un gruppo di sei ragazzi – tutti maggiorenni e provvisti di riproduzioni di armi da guerra, erano impegnati a svolgere attività di guerra simulata, denominata Softair.

Gli stessi non rispettavano le distanze previste dalle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico in materia di assembramento, tra l’altro non facendo uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tutti i partecipanti venivano sanzionati in via amministrativa, per la violazione delle predette prescrizioni in materia di divieto di assembramento.