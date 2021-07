Prende il sole in costume, ma scambia la stazione di Assisi per una spiaggia

Alla stazione di Assisi come in spiaggia. E’ una foto che sta circolando in queste ore su Instagram, pubblicata dai ragazzi di perugia_favelas. Aspettava il treno ed annoiato ha pensato bene di prendersi un po’ di sole sul piazzale del binario 1, alla stazione di Assisi (Santa Maria degli Angeli).

Scherzi a parte. Un uomo in costume da bagno (dalla foto sembra un ragazzo) ha steso a terra un telo da mare, a petto nudo ed occhiali da sole, si è tolto le scarpe a infradito per poi sdraiarsi. Accanto a lui una borraccia d’acqua. Peccato che davanti a sé aveva i binari del treno e nessuna spiaggia assolata.

Visto che nella città Serafica il mare non c’è ha pensato bene di immaginarselo facendo finta di essere in spiaggia. Non si sa chi sia la persona in questione fatto sta che la foto sta facendo tanto parlare. Non è esclusa che sia stata scattata apposta con il solo obiettivo di essere postata. E’ di moda fare questo per ottenere qualche like dai propri follower. La foto, infatti, ha ottenuto tanti mi piace, oltre 3000 fino ad ora e qualche commento spiritoso.