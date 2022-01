Prendeva il reddito di cittadinanza, denunciata dai carabinieri di Assisi

Continua senza sosta l’incessante attività di controllo e prevenzione dell’Arma di Assisi, che nei giorni scorsi ha denunciato una donna per indebita percezione del reddito di cittadinanza e un uomo per ricettazione. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che il mese scorso avevano denunciato la donna per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno avviato una serie di controlli, all’esito dei quali hanno scoperto che la stessa percepiva, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza. È stato quindi interessato il Nucleo Ispettorato di Lavoro di Perugia, che ha provveduto a denunciarla all’Autorità Giudiziaria e a far revocare il contributo con effetto immediato. Sempre i militari del Nucleo Operativo hanno poi denunciato in stato di libertà un uomo di Assisi per l’ipotesi di reato di ricettazione: lo stesso è stato trovato in possesso di un container di considerevole valore economico, che utilizzava per la raccolta dei rifiuti. I militari però si sono accorti che il container era lo stesso trafugato alcuni mesi fa a Santa Maria degli Angeli, e hanno quindi denunciato l’uomo alla Autorità Giudiziaria di Perugia.